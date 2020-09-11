11 сентября комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования установил, что в трех работах в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Однако Шкарлет намерен оспаривать это решение.

По его словам, есть ряд вопросов к составу комитета, а также методам и принципам, по которым принимали решение.

— У меня есть много вопросов к решению комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, — заявил Шкарлет.

Также он отметил, что из-за политизированного процесса можно не рассчитывать на честный вывод.

— Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке, — добавил Шкарлет.

По словам народного депутата от партии Голос Инны Совсун, в связи с новым обстоятельством по плагиату Сергей Шкарлет не может возглавлять Министерство образования.

Народный депутат призвала общество обратиться к Владимира Зеленского с требованием отправить в отставку Шкарлета.