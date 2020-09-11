Около 90% всех больных коронавирусом в Украине относятся к определенной категории. Это пожилые люди или люди с хроническими болезнями.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, жертвами Covid-19 чаще всего становятся люди с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Он призвал всех украинцев соблюдать противоэпидемиологические нормы — социальное дистанцирование и масочный режим. Это, в первую очередь, будет свидетельствовать о проявлении заботы о родителях и пожилых родственниках.

В Украине разрабатывают уникальный тест

10 сентября Ляшко заявил, что Минздрав аказал Институту молекулярной биологии тест-системы, с помощью которых можно будет по одному образцу определить, чем болен человек – Covid-19 или гриппом.

По его словам, сейчас есть много тест-систем на наличие коронавируса, но впереди сезон гриппа, поэтому создание универсального теста упростит ситуацию.

Тест на 5-6 плашек будет четко показывать – это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь.