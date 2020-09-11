Первыми вакцину против коронавируса в рамках инициативы COVAX получат люди, которые находятся в группе риска.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в ходе рабочей поездки в Черниговскую область.

— Вакцину получат 20% населения, порядка 8 млн доз для Украины, — отметил Максим Степанов.

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Спасительное вещество предоставят гражданам, у которых есть сопутствующие заболевания, например, сердечные или сахарный диабет. Кроме того, ее получат медработники и педагоги.

Вакцина от Covid-19 для Украины

10 сентября стало известно, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX.

Полученных доз хватит для 20% населения.

В то же время еще более 30 млн украинцам нужна вакцина. Для этих людей Украина будет самостоятельно искать источники поставок.