Лидер Батькивщины, народный депутат Юлия Тимошенко выздоровела после трех недель борьбы с Covid-19.

Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

По ее словам, сегодня Тимошенко получила отрицательный результат теста на коронавирус.

— Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе, — уточнила Сорока.

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Коронавирус у Тимошенко

23 августа стало известно, что лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Врачи оценивали ее состояние, как тяжелое. У политика была повышенная температура.

А через три дня оно еще больше ухудшилось, но к аппарату к ИВЛ Тимошенко не подключали.

Заразились Covid-19 также ее дочь Евгении и зять Артур Чечеткин.

Источник: Марина Сорока