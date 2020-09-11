В Киеве из-за коронавируса закрыли две школы

В Киеве из-за быстрого распространения коронавируса начинают закрывать школы.

11 сентября из-за выявленных случаев заболевания среди учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе Киева.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Киева Виталий Кличко.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Он отметил, что по состоянию на 11 сентября в Киеве работают 426 школ из 428.

Кличко подчеркнул, что коронавирусом заболели 174 ученика и 83 учителя. Из-за выявленных случаев Covid-19 в двух садиках Деснянского и Печерского районах, учреждения также закрыты.

Сейчас в Киеве работают 554 детских садиков из 568, однако некоторые из них закрыты на плановые ремонты.

Киев в оранжевой зоне

Согласно новым разделением Киев попал в оранжевую карантинную зону. Новые правила начнут действовать с 14 сентября.

Теперь посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек, а перевозки пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения.