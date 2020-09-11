Украина направила Беларуси ноту протеста из-за осмотра автомобиля посла

Из-за осмотра белорусскими пограничниками автомобиля украинского посла Игоря Кизимы МИД Украины направил ноту протеста Беларуси.

— Сразу после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, — сообщили в ведомстве.

По словам дипломатов, украинская сторона считает такой шаг в отношении главы украинской дипмиссии в Беларуси “недружественным”.

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Конфликт между послом Украины в Беларуси и белорусскими пограничниками

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором видно, как белорусские пограничники просят посла Украины в Беларуси Игоря Кизиму открыть багажник.

В ответ посол Украины сказал, что,согласно Венской конвенции, его авто не имеют права осматривать без веских причин.

В то же время пограничник сообщил, что у него есть причина на обыски и заверил дипломата, что его личные вещи не будут осматривать.