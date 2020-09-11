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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця не будет продавать билеты на 6 станциях красной зоны карантина

Из-за того, что ряд регионов попал в красную зону карантина, Укрзализныця с 14 сентября не будет продавать билеты из железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

На этих станциях будет только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров на станциях будут следовать поезда:

  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;
  • № 122/121 Николаев — Ровно;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов -Херсон;
  • № 779/780 Сумы — Киев, Винница;
  • № 786/785 Киев — Шостка;
  • № 774/773 Киев — Шостка;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов — Тячев;
  • № 117/118 Киев — Черновцы.

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В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, деньги за проездные документы возвращают в полном объеме.

10 сентября в Украине обновили карантинные зоны. Согласно новому делению, Киев попал в оранжевую.

Новое деление Украины на зоны карантина можно посмотреть в нашем материале, где вы найдете, какие регионы попали в красную, оранжевую, желтую или зеленую зоны.

Источник: Укрзализныця

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