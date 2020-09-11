Из-за того, что ряд регионов попал в красную зону карантина, Укрзализныця с 14 сентября не будет продавать билеты из железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.
На этих станциях будет только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров на станциях будут следовать поезда:
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;
- № 122/121 Николаев — Ровно;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов -Херсон;
- № 779/780 Сумы — Киев, Винница;
- № 786/785 Киев — Шостка;
- № 774/773 Киев — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;
- № 601/602 Львов — Тячев;
- № 117/118 Киев — Черновцы.
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В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, деньги за проездные документы возвращают в полном объеме.
10 сентября в Украине обновили карантинные зоны. Согласно новому делению, Киев попал в оранжевую.
Новое деление Украины на зоны карантина можно посмотреть в нашем материале, где вы найдете, какие регионы попали в красную, оранжевую, желтую или зеленую зоны.