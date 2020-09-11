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Факты / Украина / Общество

Затруднено движение на центральных проспектах — ситуация на дорогах Киев 11 сентября

Вечером 11 сентября в Киеве образовались пробки на центральных магистралях.

Затруднено движение на проспекте Бандеры, где идет ремонт. Из-за этого образовалась пробка на Северном мосту в сторону Троещины.

Тянучка есть на проспекте Победы, от станции метро Шулявская до выезда из Киева.

Какова ситуация на дорогах Киева (КАРТА)

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На левом берегу столицы глухой затор на улице Евгения Сверстюка и в районе метро Левобережная. Также тянется проспект Бажана в сторону выезда из столицы.

Закрытие метро

В столице могут закрыть метро, ​​если Киев попадет в красную зону.

Власть сделает все, чтобы выборы в столице прошли без жестких карантинных ограничений, однако четких прогнозов нет. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

Источник: Waze, Google

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