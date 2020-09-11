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Факты / Украина / Общество

В Ивано-Франковске откроют детсады, школы будут работать дистанционно

В Ивано-Франковске возобновят работу детские сады, школы будут обучать дистанционно.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

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По словам мэра, с понедельника, 14 сентября, начнут работу детсады, школы будут работать в режиме дистанционного обучения.

— С понедельника мы начинаем запуск наших детских садов. Относительно школ — очень хотелось, чтобы открылись, но нам продлили красную зону, и с понедельника мы переходим на дистанционное обучение, — отметил Марцинкив.

Кроме этого, мэр города призвал с пониманием относиться к принятому решению.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом за последние сутки — 3 144 новых случаев.

Наибольшее количество пациентов с Covid-19 обнаружено в Львовской области — 16 626, в Киеве — 16 523, в Харьковской области — 12 112, Черновицкой — 11 847, Ивано-Франковской — 10 953 и Ровенской — 10 217.

Источник: Город Ивано-Франковск 

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