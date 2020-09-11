В Украине снизилась смертность от коронавируса

В 1,4 раза в Украине уменьшилось количество летальных случаев коронавируса по сравнению с прошлой неделей.

По состоянию на 11 сентября умерло 3 076 человек, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Показатель смертности — 8,1 на 100 тыс. населения, средний показатель летальности по Украине — 2,1%.

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Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в:

Кировоградской области — (5,4%);

Закарпатской области — (3,3%);

Львовской области — (2,8%);

Черновицкой области — (2,6%);

Херсонской области — (2,4%);

Николаевской области — (2,4%);

Полтавской области — (2,3%);

Ивано-Франковской области — (2,3%);

Днепропетровской области — (2,3%).

80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и другие.

В 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирения.

От коронавируса в Украине умерли 104 медики из 22 областей.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зафиксировали 3 144 новых случая коронавируса. Это рекордное количество больных за все время пандемии Сovid-19.

В общем коронавирус обнаружили в 148 756 пациентов. Умерли 3 076 человек, за последние сутки — 53. За время пандемии в Украине 65 877 пациентов выздоровели, 1 128 — за последние сутки.

Источник: Центр общественного здоровья Украины