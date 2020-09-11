Как эффективно работать на карантине

С 12 марта в Украине введен общенациональный карантин, с тех пор карантинные ограничения постоянно меняются, однако всем понятно, что возвращаться к привычной жизни еще рано. Именно поэтому мы подготовили советы от топ-менеджера компании Glovo Дмитрия Расновского для тех, кто хочет показать максимальный результат, работая дистанционно.

Диджитализируйся

До возвращения в офис еще далеко и если вы не освоили все хитрости работы онлайн, сейчас самое подходящее время для этого. Убедитесь, что располагаете необходимым набором инструментов для видеоконференций, создания таблиц, отчетов и умеете этим пользоваться. Нужно привыкнуть к тому, что работа онлайн — теперь рутина и после карантина в офис вряд ли вернуться 100% сотрудников.

Во время карантина я лично был шокирован количеством людей, которые впервые воспользовались Zoom и другими облачными сервисами, — рассказывает Дмитрий. Для тех компаний, которым это было в новинку, переход на дистанционную работу был более ощутимым.

Не забывайте про small talks

Карантин лишил нас большей части неформального общения. Вместо утреннего кофе или обеда с коллегами — переключение между звонками, вместо знакомых лиц — аватарки.

В условиях карантина, мы ввели обязательное включение видео на звонках. Если раньше мы меньше обращали на это внимание, то теперь это обязательно для того, чтобы увидеть друг-друга.

Отсутствие живого общения усложняет процесс адаптации новичков и отношения в коллективе, поэтому так называемые small talks в перерыве между рабочими видеоконференциями помогут вновь ощутить себя частью команды.

Некоторые компании практикуют Friday Beer по видеосвязи – это тоже заменитель социализации, когда можно поговорить о чем угодно с коллегами. Мы рекомендуем всем командам собираться 2-3 раза в месяц в офисе, коворкинге или кафе, просто для того, чтобы встретится и поработать вместе.

Создайте домашний офис

Вы должны максимально приблизить свое домашнее место работы к реальным условиям. Во-первых, отделите его от общего пространства дома, чтобы по окончанию рабочего дня возвращаться в домашнюю атмосферу. Во-вторых, ваше рабочее место должно быть максимально комфортным, уберите все, что мешает сосредоточится и убедитесь, что вам удобно.

Обратите внимание на мебель за которой работаете. Иногда даже неудобный стул может утомлять, поэтому некоторые украинские и мировые компании, например MacPaw и Yandex отправляли своим сотрудникам стулья из офиса для создания удобной рабочей зоны дома. Помните, обстановка должна помогать сосредоточится, а не отвлекать.

Поддерживайте Work-life balance

Твое рабочее место организовано, все задачи на день выполнены, ты идешь играть с ребенком или готовить ужин, а на твой телефон продолжают приходить сообщения из разных мессенджеров — переключится трудно, мыслями ты на работе и поэтому устаешь.

Научитесь отделять работу и отдых. Существуют разные онлайн сервисы созданные специально для корпоративной работы, например Slack. В таких приложениях легко настраивать систему уведомлений и сообщений в соответствии с рабочим графиком. Таким образом, работа не будет мешать личной жизни и наоборот.

Как будет выглядеть офис после пандемии?

Карантин показал, как много времени мы тратим на дорогу до офиса и утренние сборы. Огромное количество свободного времени теперь в вашем распоряжении и их можно использовать эффективно.

Я думаю, что многие компании переосмыслят значение офисов в центре города. Скорее будут выбирать офисы удобные с точки зрения логистики, чтобы сотрудникам было легче доехать, а также откажутся от больших офисов в пользу корпоративных коворкингов меньшей площади.

Сейчас сложно делать прогнозы относительно конца карантина, главное помнить о себе и своем здоровье, а дистанционную работу воспринимать как новые возможности. Возможности провести апгрейд своего рабочего графика и уделить больше времени семье, создать эргономичное рабочее место, наконец-то стать продвинутым пользователем ПК, пройти курсы и получить желаемое повышение.

София Зиновьева