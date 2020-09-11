Восемь бесплатных камер СИЗО отремонтировали за средства, которые были получены за пребывание в платных камерах.

Об этот заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська.

По его словам, деньги от услуг за которые платят, идут в специальный фонд следственного изолятора, с которого и финансируются все ремонты.

Глава Минюста отметил, что платные камеры – один из источников финансирования для СИЗО. За эти деньги, по его словам, улучшают общие условия.

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По данным ведомства, бесплатных камер отремонтировали на общую сумму 239 709 грн.

К слову, пребывание задержанных в платных и задержанных в бесплатных камерах отличаются лучшими санузлом, телевизором и кроватью.

Также в украинских тюрьмах теперь можно приобрести подарочный сертификат на пользование платными камерами.

Приобрести сертификат можно онлайн на сайте Минюста, а действует он только в течение шести месяцев после покупки.