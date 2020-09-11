PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обострение на Донбассе и нормандский формат: Зеленский поговорил с председателем ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эди Рамой ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках нормандского формата.

Глава государства обратил внимание на нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими 6 и 10 сентября украинских позиций.

— Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен, — отметил президент.

Читайте: Командующий ООС обсудил с ОБСЕ нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Со своей стороны, Эди Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе.

Также стороны отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.

В то же время Владимир Зеленский добавил, что надеется, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации во временно оккупированном Крыму.

Разговор Зеленского и Меркель

10 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе. В частности, президент в очередной раз подчеркнул заинтересованность страны в достижении мира.

Источник: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка