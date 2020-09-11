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Факты / Украина

Снова антирекорд: за сутки в Украине 3 144 случая коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировали 3 076 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 53.

За время пандемии в Украине 65 877 пациентов выздоровели, 1 128 — за останню добу.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область — 4 690 случаев;
  • Волынская область — 6 161 случай;
  • Днепропетровская область — 3 093 случая;
  • Донецкая область — 1 942 случая;
  • Житомирская область — 4 055 случаев;
  • Закарпатская область — 8 453 случая;
  • Запорожская область — 2 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 10 953 случая;
  • Кировоградская область — 885 случаев;
  • м. Киев — 16 523 случая;
  • Киевская область — 6 648 случаев;
  • Львовская область — 16 626 случаев;
  • Луганская область — 532 случая;
  • Николаевская область — 1 851 случай;
  • Одесская область — 9 157 случаев;
  • Полтавская область — 1 130 случаев;
  • Ровенская область — 10 217 случаев;
  • Сумская область — 2 229 случаев;
  • Тернопольская область — 8 377 случаев;
  • Харьковская область — 12 112 случаев;
  • Херсонская область — 576 случаев;
  • Хмельницкая область — 3 695 случаев;
  • Черновицкая область — 11 847 случаев;
  • Черкасская область — 2 294 случая;
  • Черниговская область — 2 574 случая.

Коронавирус 10 сентября

По состоянию на утро 10 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 145 тыс. Суточный прирост составил 2 582 человека.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области (339), на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).

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