По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировали 3 076 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 53.

За время пандемии в Украине 65 877 пациентов выздоровели, 1 128 — за останню добу.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Коронавирус в областях:

Винницкая область — 4 690 случаев;

Волынская область — 6 161 случай;

Днепропетровская область — 3 093 случая;

Донецкая область — 1 942 случая;

Житомирская область — 4 055 случаев;

Закарпатская область — 8 453 случая;

Запорожская область — 2 136 случаев;

Ивано-Франковская область — 10 953 случая;

Кировоградская область — 885 случаев;

м. Киев — 16 523 случая;

Киевская область — 6 648 случаев;

Львовская область — 16 626 случаев;

Луганская область — 532 случая;

Николаевская область — 1 851 случай;

Одесская область — 9 157 случаев;

Полтавская область — 1 130 случаев;

Ровенская область — 10 217 случаев;

Сумская область — 2 229 случаев;

Тернопольская область — 8 377 случаев;

Харьковская область — 12 112 случаев;

Херсонская область — 576 случаев;

Хмельницкая область — 3 695 случаев;

Черновицкая область — 11 847 случаев;

Черкасская область — 2 294 случая;

Черниговская область — 2 574 случая.

Коронавирус 10 сентября

По состоянию на утро 10 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 145 тыс. Суточный прирост составил 2 582 человека.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области (339), на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).