По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.
В Украине зафиксировали 3 076 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 53.
За время пандемии в Украине 65 877 пациентов выздоровели, 1 128 — за останню добу.
Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область — 4 690 случаев;
- Волынская область — 6 161 случай;
- Днепропетровская область — 3 093 случая;
- Донецкая область — 1 942 случая;
- Житомирская область — 4 055 случаев;
- Закарпатская область — 8 453 случая;
- Запорожская область — 2 136 случаев;
- Ивано-Франковская область — 10 953 случая;
- Кировоградская область — 885 случаев;
- м. Киев — 16 523 случая;
- Киевская область — 6 648 случаев;
- Львовская область — 16 626 случаев;
- Луганская область — 532 случая;
- Николаевская область — 1 851 случай;
- Одесская область — 9 157 случаев;
- Полтавская область — 1 130 случаев;
- Ровенская область — 10 217 случаев;
- Сумская область — 2 229 случаев;
- Тернопольская область — 8 377 случаев;
- Харьковская область — 12 112 случаев;
- Херсонская область — 576 случаев;
- Хмельницкая область — 3 695 случаев;
- Черновицкая область — 11 847 случаев;
- Черкасская область — 2 294 случая;
- Черниговская область — 2 574 случая.
Коронавирус 10 сентября
По состоянию на утро 10 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 145 тыс. Суточный прирост составил 2 582 человека.
Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области (339), на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).