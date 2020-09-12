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Факты / Украина / Политика

Глава Черниговской ОГА подал в отставку

Председатель Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке из-за лишения влияния на кадровую политику.

— Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла, — заявил Прокопенко.

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Он добавил, что любой конфликт вредит обеим сторонам, в частности президенту и политической силе.

Что известно об Андрее Прокопенко

Президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019.

В марте 2018 года Прокопенко стал заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб Слуги народа.

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