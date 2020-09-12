Председатель Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке из-за лишения влияния на кадровую политику.

— Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла, — заявил Прокопенко.