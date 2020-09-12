В субботу, 12 сентября, в Украине зафиксировали 151 859 случаев коронавируса. За последние сутки 3 103 новых подтвержденных случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 148 человек, за последние сутки 72 летальных случая.

Выздоровели 68 346 пациентов, за последние сутки – 1 341 человек. За все время пандемии в Украине провели 1 834 165 тестирований методом ПЦР.

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Больше всего случаев заражения обнаружили в столице — 428. Киев опередил Львов, который лидировал по количеству инфицированных 2,5 месяца.

12 сентября во Львовской области обнаружили 16 774 случая коронавируса, из которых 148 новых подтвердились за последние сутки.

За все время пандемии Covid-19 заболели 151 859 украинцев, из них 9 815 детей и 12 783 медработника.

В то же время за последние сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусом.

12 сентября Covid-19 подтвержден у 636 военнослужащих. На изоляции находятся 708 человек.

11 сентября в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса, а за сутки обнаружили 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.