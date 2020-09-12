Агитационная кампания на этих местных выборах может сорваться, так как законодатели допустили ошибку в Избирательном кодексе. Они перепутали прожиточный минимум с необлагаемых минимумов, поэтому политикам запретили тратить на агитацию больше чем одну гривну.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В части 6 статьи 57 прописано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан, что составляет 17 гривен (6% от него — это 1 грн 2 коп).

Кошель объясняет, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2 189 грн.

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В КИУ отмечают, что из-за таких правила политики не смогут проводить агитацию или будут обходить этот пункт, то есть будут агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Вопреки ожиданиям местных выборов, опросы показывают, что 56% украинцев считают, что после них ситуация в регионах не изменится. Еще около трети респондентов, или 27%, надеются на улучшения. Только 8% участников опроса ожидают ухудшения и 9% не смогли ответить.