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Факты / Украина / Общество

В Украине более 151 тыс. человек заразились Covid-19

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине зафиксировали 151 859 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 3 103 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 3 148 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки умерло рекордное количество пациентов — 72.

Больше всего случаев заражения обнаружили в столице — 428.

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 4 756 (+66)
  • Волынская обл — 6 224 (+63)
  • Днепропетровская обл — 3 176 (+83)
  • Донецкая обл — 2 026 (+84)
  • Житомирская обл — 4 194 (+139)
  • Закарпатская обл — 8 532 (+79)
  • Запорожская обл — 2 242 (+106)
  • Ивано-Франковская обл — 11 083 (+130)
  • Кировоградская обл — 892 (7)
  • г. Киев — 1 6951 (+428)
  • Киевская обл — 6 750 (+102)
  • Львовская обл — 16 774 (+148)
  • Луганская обл — 562 (+30)
  • Николаевская обл — 1 929 (+78)
  • Одесская обл — 9 382 (+225)
  • Полтавская обл — 1 161 (31)
  • Ровенская обл — 10 369 (+152)
  • Сумская обл — 2 323 (+94)
  • Тернопольская обл — 8 657 (+280)
  • Харьковская обл — 12 404 (+292)
  • Херсонская обл — 596 (+20)
  • Хмельницкая обл — 3 850 (+155)
  • Черновицкая обл — 11 988 (+141)
  • Черкасская обл — 2 384 (90)
  • Черниговская обл — 2 654 (+80)

Читайте: Киев в оранжевой зоне: что запрещено с 14 сентября

Коронавирус 11 сентября

11 сентября в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса, а за сутки обнаружили 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

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