По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине зафиксировали 151 859 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 3 103 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 3 148 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки умерло рекордное количество пациентов — 72.
Больше всего случаев заражения обнаружили в столице — 428.
Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 4 756 (+66)
- Волынская обл — 6 224 (+63)
- Днепропетровская обл — 3 176 (+83)
- Донецкая обл — 2 026 (+84)
- Житомирская обл — 4 194 (+139)
- Закарпатская обл — 8 532 (+79)
- Запорожская обл — 2 242 (+106)
- Ивано-Франковская обл — 11 083 (+130)
- Кировоградская обл — 892 (7)
- г. Киев — 1 6951 (+428)
- Киевская обл — 6 750 (+102)
- Львовская обл — 16 774 (+148)
- Луганская обл — 562 (+30)
- Николаевская обл — 1 929 (+78)
- Одесская обл — 9 382 (+225)
- Полтавская обл — 1 161 (31)
- Ровенская обл — 10 369 (+152)
- Сумская обл — 2 323 (+94)
- Тернопольская обл — 8 657 (+280)
- Харьковская обл — 12 404 (+292)
- Херсонская обл — 596 (+20)
- Хмельницкая обл — 3 850 (+155)
- Черновицкая обл — 11 988 (+141)
- Черкасская обл — 2 384 (90)
- Черниговская обл — 2 654 (+80)
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Коронавирус 11 сентября
11 сентября в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавируса, а за сутки обнаружили 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.
Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.