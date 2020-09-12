Школы Киева с понедельника, 14 сентября, будут работать по новым правилам. Теперь они должны придерживаться условий оранжевой зоны карантина.

В условиях оранжевой зоны школы будут работать как в обычном режиме, так и дистанционно.

По словам исполняющего обязанности заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, с понедельника изменений не будет.

— 14 сентября школы будут работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а при любых изменениях — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей, — отметил он.

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Руководители всех школ имеют четкие инструкции, что делать, если в заведении будет вспышка болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 12 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 428 больных за сутки, что стало новым антирекордом. Всего в столице уже 16 951 больной.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло пятеро киевлян. Всего Covid-19 унес жизни 266 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус победили 5 267 жителей Киева.