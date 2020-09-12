PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Как будут работать школы Киева с 14 сентября

Школы Киева с понедельника, 14 сентября, будут работать по новым правилам. Теперь они должны придерживаться условий оранжевой зоны карантина.

В условиях оранжевой зоны школы будут работать как в обычном режиме, так и дистанционно.

По словам исполняющего обязанности заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, с понедельника изменений не будет.

— 14 сентября школы будут работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а при любых изменениях — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей, — отметил он.

Читайте: Киев в оранжевой зоне: что запрещено с 14 сентября

Руководители всех школ имеют четкие инструкции, что делать, если в заведении будет вспышка болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 12 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 428 больных за сутки, что стало новым антирекордом. Всего в столице уже 16 951 больной.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло пятеро киевлян. Всего Covid-19 унес жизни 266 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус победили 5 267 жителей Киева.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка