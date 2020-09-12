Президент Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi, и к какой политической партии они имеют отношение, после проведения местных выборов.

Об этом Зеленский рассказал во время своей поездки в Одессу.

— Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местные власти ничего не могли сделать. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер.

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По словам главы государства, бенефициаров уже нашли, но пока не будут говорить название политической партии.

— Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого “западного”, “современного” танкера, — подчеркнул Зеленский.

21 июля Администрация морских портов Украины совместно с Министерством инфраструктуры впервые присоединились к процессу подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

Весь процесс занял 50 дней, а непосредственно работ — 30 дней.

Утром 10 сентября с пляжа в Одессе убрали танкер Delfi, который осенью 2019 года сел на мель в Черном море.

Попытки спасения танкера Delfi длилась почти год.