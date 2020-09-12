Зеленский основал стипендию для спортсменов по неолимпийским видам спорта

Президент Украины Владимир Зеленский ввел 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров.

Стипендии назначаются с целью стимулирования успешных выступлений на международной спортивной арене и признание весомого вклада в развитие спорта высших достижений.

На соискание награды выдвигаются спортсмены из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящим в программы Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр.

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Размеры стипендий составляют от трех до 12 прожиточных минимумов (от 6 591 до 26 364 грн).

Порядок проведения конкурса на получение стипендий определяется Министерством молодежи и спорта Украины.

Летние Олимпийские игры 2024 года

13 сентября 2017 во время 131 сессии в столице Перу Лиме МОК объявил, что столицей Олимпийских игр 2024 года станет Париж. Также на проведение соревнований претендовали Лос-Анджелес, Гамбург, Будапешт и Бостон (последние три города сначала подали заявку на проведение, но впоследствии отказались).