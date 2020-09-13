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Факты / Украина / Общество

Негативная динамика Covid-19 и неготовность к ослаблению ограничений: карантин 13 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 154 тыс. и составляет 154 335 инфицированных, за минувшие сутки заболели еще 2 476 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 3 148 больных, побороли коронавирус 68 346 пациентов.

Больше всего новых больных в Киеве (310), Тернопольской (225), Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.

В столице третий день подряд фиксируют более 300 новых случаев коронавируса. Сейчас самая сложная ситуация в Дарницком (2 767 больных), Деснянском (2 292) и Днепровском (2 082) районах.

В Киеве уже 17 261 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

Читайте: Эпидемиологи бьют тревогу: чего боятся и будет ли новый локдаун в Украине

К ослаблению карантина все еще не готовы Киев, а также ряд областей, среди которых:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения.

Учитывая такую ​​ситуацию, в Минздраве возмутились массовым празднованием Дня города в Днепре. Глава министерства Максим Степанов отметил, что у него есть вопросы к местной власти, а также напомнил, что количество мест в больницах и врачей ограничено.

Контроль за соблюдением санитарных норм

Минздрав хочет усилить контроль Госпотребслужбы за соблюдением карантина.

По словам Максима Степанова, нужно контролировать через коммунальные службы соблюдение дистанции и наличие защитных масок.

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