Количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 154 тыс. и составляет 154 335 инфицированных, за минувшие сутки заболели еще 2 476 человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 3 148 больных, побороли коронавирус 68 346 пациентов.
Больше всего новых больных в Киеве (310), Тернопольской (225), Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.
В столице третий день подряд фиксируют более 300 новых случаев коронавируса. Сейчас самая сложная ситуация в Дарницком (2 767 больных), Деснянском (2 292) и Днепровском (2 082) районах.
В Киеве уже 17 261 подтвержденный случай заболевания Covid-19.
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К ослаблению карантина все еще не готовы Киев, а также ряд областей, среди которых:
- Винницкая;
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения.
Учитывая такую ситуацию, в Минздраве возмутились массовым празднованием Дня города в Днепре. Глава министерства Максим Степанов отметил, что у него есть вопросы к местной власти, а также напомнил, что количество мест в больницах и врачей ограничено.
Контроль за соблюдением санитарных норм
Минздрав хочет усилить контроль Госпотребслужбы за соблюдением карантина.
По словам Максима Степанова, нужно контролировать через коммунальные службы соблюдение дистанции и наличие защитных масок.