Количество больных коронавирусом в Украине уже превысило 154 тыс. и составляет 154 335 инфицированных, за минувшие сутки заболели еще 2 476 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 3 148 больных, побороли коронавирус 68 346 пациентов.

Больше всего новых больных в Киеве (310), Тернопольской (225), Харьковской (180), Львовской (140), Ивано-Франковской (132), Черновицкой (129), Хмельницкой (118), Черкасской (111) и Запорожской (105) областях.

В столице третий день подряд фиксируют более 300 новых случаев коронавируса. Сейчас самая сложная ситуация в Дарницком (2 767 больных), Деснянском (2 292) и Днепровском (2 082) районах.

В Киеве уже 17 261 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

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К ослаблению карантина все еще не готовы Киев, а также ряд областей, среди которых:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения.

Учитывая такую ​​ситуацию, в Минздраве возмутились массовым празднованием Дня города в Днепре. Глава министерства Максим Степанов отметил, что у него есть вопросы к местной власти, а также напомнил, что количество мест в больницах и врачей ограничено.

Контроль за соблюдением санитарных норм

Минздрав хочет усилить контроль Госпотребслужбы за соблюдением карантина.

По словам Максима Степанова, нужно контролировать через коммунальные службы соблюдение дистанции и наличие защитных масок.