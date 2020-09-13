От Covid-19 умер Богдан Остальский — главный педиатр Львова

Горсовет Львова сообщил о гибели главного педиатра города Богдана Остальского из-за осложнений, вызванных Covid-19.

Пресс-служба горсовета уточняет, что Остальский долгое время боролся с болезнью, но не смог победить ее.

Остальский, который родился в 1960 году, был врачом-педиатром и долгое время занимал должность главного специалиста отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

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Умер начальник военного госпиталя во Львове

В июне сообщалось о смерти начальника военного госпиталя города Ивана Гайды, который также был инфицирован коронавирусом.

58-летний специалист умер во время лечения от осложнений, вызванных Covid-19.

Источник: Львовский горсовет

Фото: Андрей Садовой