Представительство президента о дифиците воды в Крыму: Это проблема оккупанта

Представительство президента в АРК отвергло обвинения российских властей о якобы обязанности Киева обеспечить водоснабжение на территорию аннексированного полуострова.

Оккупанты пытаются склонить Украину к решению проблем, которые они должны решать сами после аннексии Крыма в 2014 году, отметили в представительстве.

Согласно международному праву “государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории”, добавили в Представительстве президента в АРК.

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Обвинения России

11 сентября главный оккупант Крыма Сергей Аксенов заявил, что против украинских чиновников, отдавших приказ перекрыть Северо-Крымский канал, нужно возбудить уголовные дела.

Со своей стороны спикер МИД России Мария Захарова назвала “водную блокаду Крыма” якобы нарушением Киевом своих обязательств, закрепленных в международных документах.

Источник: Представительство президента в АРК