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Факты / Украина / Политика

Сколько зарабатывает спикер Верховной Рады Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что, фактически, его зарплата составляет около 40 тыс. грн.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— Зарплата спикера, если не ошибаюсь, 52 тыс. грн без вычета налогов. Фактически, на руки выходит около 40 тыс. грн. Премий нет, но есть еще расходы на депутатскую деятельность, однако это немного другое.

Читайте: 5 тыс. грн с 1 сентября: в Украине выросла минимальная зарплата

Зарплата пресс-секретаря президента Мендель

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель за июнь получила 37 200 грн заработной платы. Она заработала больше, чем сам глава государства, который получил 22 тыс. грн.

В целом сумма заработной платы Мендель в июне составила 46 217 грн, однако из нее вычислили 9 тыс. грн налога.

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