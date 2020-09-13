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Факты / Украина

За сутки 2 476 новых случаев: в Украине сохраняется негативная динамика Covid-19

По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине зафиксировали 154 335 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 2 476 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 3 148 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 30.

За время пандемии в Украине 68 346 пациентов выздоровели, 547 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область — 4 808 случаев;
  • Волынская область — 6 289 случаев;
  • Днепропетровская область — 3 262 случая;
  • Донецкая область — 2 095 случаев;
  • Житомирская область — 4 292 случая;
  • Закарпатская область — 8 625 случаев;
  • Запорожская область — 2 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 11 215 случаев;
  • Кировоградская область — 904 случая;
  • Киев — 17 261 случай;
  • Киевская область — 6 849 случаев;
  • Львовская область — 16 914 случаев;
  • Луганская область — 586 случаев;
  • Николаевская область — 1 953 случая;
  • Одесская область — 9 482 случая;
  • Полтавская область — 1 195 случаев;
  • Ровенская область — 10 469 случаев;
  • Сумская область — 2 401 случай;
  • Тернопольская область — 8 882 случая;
  • Харьковская область — 12 584 случая;
  • Херсонская область — 628 случаев;
  • Хмельницкая область — 3 968 случаев;
  • Черновицкая область — 12 117 случаев;
  • Черкасская область — 2 495 случаев;
  • Черниговская область — 2 714 случаев.

По состоянию на утро 13 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 2 379 сообщений о подозрении на Covid-19.

Коронавирус 12 сентября

По состоянию на утро 12 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 151 тыс. Суточный прирост составил 3 103 человека.

Было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 72 за сутки. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в столице — 428.

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