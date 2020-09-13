По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине зафиксировали 154 335 случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 2 476 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 3 148 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 30.
За время пандемии в Украине 68 346 пациентов выздоровели, 547 — за последние сутки.
Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область — 4 808 случаев;
- Волынская область — 6 289 случаев;
- Днепропетровская область — 3 262 случая;
- Донецкая область — 2 095 случаев;
- Житомирская область — 4 292 случая;
- Закарпатская область — 8 625 случаев;
- Запорожская область — 2 347 случаев;
- Ивано-Франковская область — 11 215 случаев;
- Кировоградская область — 904 случая;
- Киев — 17 261 случай;
- Киевская область — 6 849 случаев;
- Львовская область — 16 914 случаев;
- Луганская область — 586 случаев;
- Николаевская область — 1 953 случая;
- Одесская область — 9 482 случая;
- Полтавская область — 1 195 случаев;
- Ровенская область — 10 469 случаев;
- Сумская область — 2 401 случай;
- Тернопольская область — 8 882 случая;
- Харьковская область — 12 584 случая;
- Херсонская область — 628 случаев;
- Хмельницкая область — 3 968 случаев;
- Черновицкая область — 12 117 случаев;
- Черкасская область — 2 495 случаев;
- Черниговская область — 2 714 случаев.
По состоянию на утро 13 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 2 379 сообщений о подозрении на Covid-19.
Коронавирус 12 сентября
По состоянию на утро 12 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 151 тыс. Суточный прирост составил 3 103 человека.
Было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 72 за сутки. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в столице — 428.