Три стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н 14 сентября пролетели над Украиной.

Их сопровождали истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сообщил Воздушных Сил ВС Украины.

В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.

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— Такие патрулирования будут иметь регулярный характер. Миссии В-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, — заявили в ВС ВСУ.











Американские бомбардировщики В-52 снова патрулируют небо над Украиной / 3 фотографии

Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, НАТО и их партнеров для оперативной возможности для сдерживания России.

Это не первый полет В-52 над Украиной. 4 сентября они прилетели к побережью Черного моря возле админграницы с временно оккупированным Крымом. Их сопровождали украинские истребители.

Оружие США

США создают “невероятную оружие”, о которой никто не знает. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Власти потратили $250 трлн на армию за последние три с половиной года и в настоящее время американские вооруженные силы сильнее, чем когда-либо.

США также ведут разработку гиперзвуковых ракет.