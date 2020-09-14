Маша Фокина рассказала о назначении Витольда Фокина в ТКГ — реакция сети

Маша Фокина, которая является внучкой Витольда Фокина, во время интервью одному из телеканалов рассказала, что помогла ему получить должность в Трехсторонней контактной группе.

По ее словам, она лично познакомила Фокина с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Якобы, певицу и главу ОП связывают теплые дружеские отношения еще с ее детства, поэтому они вместе решили приобщить Витольда Фокина к переговорам по Донбассу.

В сети такие слова Маши Фокиной стали поводом для бурного обсуждения. Пользователи возмущаются тем, каким образом отбирают кадров. Реакцию пользователей на признание певицы смотрите в нашем материале.































Дедушку — в ТКГ, хомячка — в госрезерв: сеть обсуждает признание Маши Фокиной / 8 фотографий

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Назначение Фокина

Президент Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Фокин был премьер-министром Украины, работал с 23 октября 1990 до 1 октября 1992 года.