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Факты / Украина / Общество

Глава Николаевской области заболел коронавирусом

У председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника подтвердился коронавирус.

По словам Стадника, он обратился к врачу тогда, когда поднялась высокая температура и появилась боль в горле и другие типичные симптомы болезни.

— Считаю нужным поделиться с вами печальной новостью. Только что получил результат исследования на Covid-19. К сожалению, он оказался положительным, — написал Стадник.

Он обратился к гражданам с просьбой проявлять сознательность и обращаться в больницы при первых симптомах.

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— Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам, — добавил Стадник.

Шановна громадо!

Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами…

Опубликовано Олександр Стаднік — голова Миколаївської ОДА Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Недавно у городского головы Тернополя Сергея Надала обнаружили коронавирус. По словам мэра, болезнь ни у одного из его заместителей не выявили, но плохая весть в том, что он сам призвал беречься, и сам не уберегся.

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