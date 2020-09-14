Глава Николаевской области заболел коронавирусом

У председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника подтвердился коронавирус.
По словам Стадника, он обратился к врачу тогда, когда поднялась высокая температура и появилась боль в горле и другие типичные симптомы болезни.
— Считаю нужным поделиться с вами печальной новостью. Только что получил результат исследования на Covid-19. К сожалению, он оказался положительным, — написал Стадник.
Он обратился к гражданам с просьбой проявлять сознательность и обращаться в больницы при первых симптомах.
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— Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам, — добавил Стадник.
Шановна громадо!
Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами…
Опубликовано Олександр Стаднік — голова Миколаївської ОДА Понедельник, 14 сентября 2020 г.
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