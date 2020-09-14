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Факты / Украина / Общество

Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционной селекторного совещания.

— Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета, — сказал Зеленский.

По словам Хомчака, ситуация с коронавирусом в зоне проведения Операции объединенных сил контролируется.

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Сейчас 11 активных больных Covid-19 из зоны проведения ООС проходят лечение дома, а на самоизоляции находятся 43 человека.

Среди них есть представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

О том, что Руслан Хомчак заболел коронавирусом стало известно 10 сентября.

Тогда эту информацию в комментарии Фактам ICTV подтвердил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.

По его словам, главнокомандующий соблюдал все рекомендации Минздрава и отправился на изоляцию сразу, как получил положительный тест.

Источник: Офис президента

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