Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, опустил курс гривны почти на 7 копеек по отношению к доллару.

Также украинская волюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро.

Курс валют на 14 сентября:

$1 — 27,9003 грн;

€1 — 33,0674 грн;

1 польский злотый — 7,4329 грн;

10 российских рублей — 3,7203 грн.

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Прогноз курса доллара на конец года

Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце года стоит ожидать курса доллара 28,3 грн/1$, а среднегодовой курс зафиксируется на уровне 27 грн/1$.

В мартовском прогнозе ожидалось, что среднегодовой курс будет 29,5 грн/1$.