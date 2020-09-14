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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна дешевеет: курс валют на 14 сентября

Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, опустил курс гривны почти на 7 копеек по отношению к доллару.

Также украинская волюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро.

Курс валют на 14 сентября:

  • $1 — 27,9003 грн;
  • €1 — 33,0674 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4329 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7203 грн.

Читайте: Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года

Прогноз курса доллара на конец года

Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце года стоит ожидать курса доллара 28,3 грн/1$, а среднегодовой курс зафиксируется на уровне 27 грн/1$.

В мартовском прогнозе ожидалось, что среднегодовой курс будет 29,5 грн/1$.

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