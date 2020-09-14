Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, опустил курс гривны почти на 7 копеек по отношению к доллару.
Также украинская волюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро.
Курс валют на 14 сентября:
- $1 — 27,9003 грн;
- €1 — 33,0674 грн;
- 1 польский злотый — 7,4329 грн;
- 10 российских рублей — 3,7203 грн.
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Прогноз курса доллара на конец года
Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце года стоит ожидать курса доллара 28,3 грн/1$, а среднегодовой курс зафиксируется на уровне 27 грн/1$.
В мартовском прогнозе ожидалось, что среднегодовой курс будет 29,5 грн/1$.