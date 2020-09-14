Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифы, которые распространяет РФ касательно ситуации на Донбассе.

Первый миф — проведение инспекции на украинских позициях на Донбассе из-за нарушения мира.

— То, что должна была быть инспекция на украинском боевых позициях, неправда. Даже об этом речи не было. Речь шла о том, что нас обвинили в том, что мы якобы нарушили режим прекращения огня, потому что наши военные рыли траншею, — отметил Алексей Резников в эфире Свободы слова на ICTV.

Подобные действия считаются нарушением соглашений, из-за чего должно было состояться посещения траншеи ОБСЕ, добавил министр.

— Речь не шла о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил. Речь шла о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ этого места в “серой зоне”. Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, — продолжил Алексей Резников.

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Второй миф связан с желанием РФ проводить выборы в ОРДЛО.

— Здесь есть еще один миф. Будто РФ требует от Верховной Рады пересмотра определенного нормативного акта и так далее. Это миф. Также миф — это требование России об изменении этого акта, чтобы просвети местные выборы в ОРДЛО 25 октября. Миф. Ерунда. Такого требования не существует, — рассказал Алексей Резников.

По словам министра, РФ не готова проводить выборы в ОРДЛО 25 октября 2020 года, потому что не может выполнить ряд условий по Минским соглашениям, которые касаются безопасности: вывести российские войска, разоружить все незаконные бандформирования, провести полную демилитаризацию.

Провокации в Донбассе

13 сентября боевики еще раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Они начали вести огонь из гранатометов.

В то же время они обвинили в нарушении тишины Украину.