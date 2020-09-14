Кернес в коме: заместитель мэра Харькова опроверг информацию

Мэр Харькова Геннадий Кернес не находится в коме.

Об этом первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил Фактам ICTV.

По его словам, он недавно общался с Кернесом по телефону.

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По его словам, мэр сейчас в больнице.

Кернес в коме

Информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом начала появляться в СМИ еще в начале сентября.

Позже медиа публиковали материалы об ухудшении состояния городского головы из-за того, что он не появлялся на публике.

14 сентября СМИ сообщили, что якобы Кернес впал в кому.

Но пресс-служба Харьковского городского совета опровергла эту информацию. Они объяснили, что сейчас мэр, действительно, в больнице. Однако причину госпитализации не назвали.

В то же время они связывают подобную информацию с предвыборной гонкой.

Фото: Геннадий Кернес