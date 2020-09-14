В Киеве образовались пробки на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, на улицах Жилянской, Борщаговской, Сечевых Стрельцов и на Владимирском спуске

Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко и на бульваре Тараса Шевченко.

Традиционно движение на мостах — Дарницком, Патона, Южном, Северном и Метро — затруднено в направлении правого берега.

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На левом берегу столицы глухой затор на улице Евгения Сверстюка и в районе метро Левобережная. Также тянется проспект Бажана в сторону выезда из столицы.

Закрытие метро

В столице могут закрыть метро, ​​если Киев попадет в красную зону.

Власть сделает все, чтобы выборы в столице прошли без жестких карантинных ограничений, однако четких прогнозов нет. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

Источник: Waze, Google