По состоянию на утро 14 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 156 797 человек. За последние сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19.

В Украине от коронавирусной болезни умерло 3 211 человек, из них 33 за последние сутки. Всего недуг победили 69 543 пациента, 650 — за последние сутки.

Наибольшее количество больных за последние сутки зафиксировали в Харьковской области — 269, Тернопольской области — 352 и Одесской — 205.

По состоянию на 14 сентября в Киеве выявили 168 больных Covid-19.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. Всего Covid-19 унес жизни 272 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус побороли 5 326 жителей Киева.

Из-за стремительного распространения эпидемии, столицу отнесли в оранжевую зону карантина.

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В Киеве в Оболонском районе две школы уже перевели на дистанционное обучение из-за того, что учителя заболели коронавирусом.

Всего в столице 133 класса теперь учатся дистанционно.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак вылечился от коронавируса и доложил, что ситуация с Covid-19 в зоне ООС находится перед контролем.

Коронавирус 13 сентября

Для сравнения, по состоянию на 13 сентября обнаружили 2 476 новых случаев по статистике коронавируса в Украине. За сутки умерло 30 человек, а выздоровели 547 человек.

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в Киеве — 17 261, Львовской области — 16 914 и Харьковской — 12 584.