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Факты / Украина

Обсуждается формула 100 на 100: Ермак о новом обмене пленными

На следующей неделе обсудят вопрос обмена пленными, с обеих сторон сейчас около сотни человек.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно есть по 100 человек.

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Андрей Ермак также добавил, что на временно неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста, что и будет первым этапом подготовки к обмену.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина так и не получила от боевиков полный список на обмен пленными. Хотя он планируется в формате 100 на 100.

В то же время, украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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