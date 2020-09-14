Более 4 тыс. правоохранителей подхватили коронавирус с начала пандемии — МВД

С начала пандемии Covid-19 в рядах МВД обнаружили 4 154 случая коронавируса, за последние сутки — 73.

Наибольшее количество больных — во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Харьковской областях и в столице.

За время карантина коронавирусную инфекцию побороли 3 705 правоохранителей, что составляет почти 90% от всего количества подтвержденных случаев.

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Летальных случаев вследствие осложнений — 11.

— От коронавируса умерла сотрудница Национальной полиции. У следователя были сопутствующие болезни, а вирус стал для нее летальным, — говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что у многих правоохранителей болезнь протекает в легкой форме и почти бессимптомно, однако все инфицированные находятся на самоизоляции.

Начиная с 14 сентября, министерство будет подавать ежедневную статистику распространения коронавируса в рядах МВД.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине выявили уже 156 797 случаев.

За последние сутки добавилось еще 2 462 инфицированных Covid-19: по сравнению с предыдущими днями, динамика заболеваемости несколько ослабла.

Лидерами по количеству случаев коронавируса остается Киев (17 429) и Харьковщина (12 853).