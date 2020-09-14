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Факты / Украина / Общество

Проведение концертов во время карантина — в Украине создадут рабочую группу

Проведение концертов во время карантина обсудили в Офисе президента с представителями креативных индустрий 14 сентября.

Стороны договорились создать рабочую группу, куда войдут представители сферы, Минздрава и Минкульта. Она разработает требования к проведению массовых мероприятий для каждой зоны.

Представители развлекательной сферы отметили, что эти требования должны быть одинаковыми для всех организаторов концертов, а за их нарушение нужно наказывать.

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В то же время во время встречи подняли вопрос нехватки в Украине больших площадок, которые обеспечили бы возможность проведения подобных мероприятий.

Кроме того, обсудили налогообложение представителей развлекательной сферы, ведь отрасль понесла значительные убытки во время пандемии.

Штрафы для организаторов концертов

Организаторов массовых праздников в Одессе могут оштрафовать из-за нарушения карантина.

Им грозит админответсвенность в размере 170 тыс. грн.

Представителей креативной индустрии накажут, если проведение мероприятий повлечет ухудшение эпидситуации в городе.

Источник: Офис президента

Фото: Pixabay

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