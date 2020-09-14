Риск минимальный: Завитневич об угрозе нападения РФ с юга

Риск нападения России со стороны Крыма является минимальным, но на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий.

Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

— Учения Кавказ-2020, которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая.

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В то же время Александр Завитневич отметил, что граница с Крымом не государственная, а административная, поэтому есть определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств.

Со своей стороны, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев уже заявлял, что ВСУ не видят угрозы вторжения России в нашу страну, но усилили все виды разведки, в частности, Таврическом направлении.