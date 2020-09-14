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Факты / Украина

СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн

Чиновники из Козинского сельского совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области организовали незаконную схему заработка на элитных земельных участках в Конча-Заспе.

— Чиновники передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 га, — рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Специалисты оценивают стоимость этих участков в 600 млн грн. Почти на половине из них располагались базы отдыха АО Укрпочта.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью) УК Украины.

По решению суда на эти земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
  • СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн
СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей в Конча-Заспе на 600 млн грн / 4 фотографии

Экс-чиновникам Киевзеленстроя сообщили о подозрении

Семь человек, в том числе, бывший гендиректор коммунального объединения Киевзеленстрой и его экс-заместитель, п одозреваются в хищении почти 78 млн грн местного бюджета столицы.

Чиновники присвоили средства при закупке специальной техники.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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