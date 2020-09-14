Украинские мобильные операторы повышают тарифы — причина

Длительный карантин и переход многих украинцев на дистанционный тип работы обусловили увеличение потребления телекоммуникационных услуг. Как свидетельствуют данные Vodafone, за период с июня по апрель пользование мобильным интернетом выросло на 42%. Об этом говорится в материале издания Факты.

Такой прирост увеличивает нагрузку на сети операторов, что приведет к инвестированию в расширение сети 4G. Тогда операторы будут вынуждены откорректировать свои тарифы. Многие из них уже почувствовали изменение спроса. К примеру, компания Vodafone еще в мае заявила о повышении большинства тарифов на 20%.

Изменение цены на 15-40 грн постигло многих абонентов оператора. В ближайшее время Vodafone хочет приостановить несколько тарифов и перевести абонентов на другие. Уже с 18 сентября семейный тариф Vodafone Family Plus, имеющий высокую популярность, перестанет действовать.

Не отстает и Lifeсell — в компании также изменили ценовую политику, однако стоимость действующих тарифов не увеличилась, появились новые более дорогие пакеты, которые стоят на 10-50 грн больше, но предлагают более выгодные условия. Такой шаг свидетельствует о том, что мобильный оператор оставляет старые цены имеющимся клиентам, но хочет зарабатывать больше за счет новых.

Недавно Киевстар представил обновленные тарифы с увеличением в два раза количества интернета и минут для звонков. В то же время цены на тарифы не изменились. Похоже, таким шагом компания хочет привлечь новых клиентов.

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В компании такую ​​позицию называют проявлением социальной ответственности. Президент Киевстар Александр Комаров рассказал, что именно увеличение спроса на мобильный интернет и начало учебного года стали толчком к корректировке предложений.

Однако, роста цен на услуги мобильных операторов нам не избежать. Украина часто входит в рейтинг стран с самой дешевой мобильной связью. Тогда как представители большой тройки вложили более 60 млрд грн в строительство 3G и 4G сетей.

К слову, 27 июля мобильный оператор Vodafone запустил продажу eSIM, приобщившись к Lifecell и ТриМоб, которые сделали это еще в конце прошлого года.