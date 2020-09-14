В Киеве в Оболонском районе две школы перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей на коронавирус.

Еще 56 школ столицы перевели 133 класса на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время своего брифинга.

Читайте: Киев в оранжевой зоне: что запрещено с 14 сентября

— На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников на коронавирус. В целом среди школьников обнаружили 179 больных, среди педагогов — 97, — сообщил Кличко.

Кроме этого он отметил, что школы будут работать в обычном режиме даже несмотря на принадлежность Киева к оранжевой зоне эпидемиологической опасности по распространению коронавируса.

Кличко отметил, что о любых изменениях родители будут получать информацию оперативно от классных руководителей. Они имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни, и различные варианты сценариев организации учебного процесса.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 14 сентября в Киеве выявили 168 новых случаев коронавируса. Всего в столице насчитывается 17 429 пациентов с Covid-19.

За последние сутки выписаны 45 пациентов, трое умерли. Наибольшее количество инфицированных в Дарницком районе — 2 767, Деснянском — 2 292 и Днепровском — 2 082.