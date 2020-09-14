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Факты / Украина / Общество

В Украине за сутки более 2 400 новых случаев коронавируса

По статистике Минздрава, 14 сентября, в Украине обнаружили 156 797 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19.

В Украине от коронавирусной болезни умерло 3 211 человек, из них 33 за последние сутки. В общем недуг победили 69 543 пациента, 650 — за последние сутки.

Читайте: Количество инфицированных достигло почти 29 млн: коронавирус в мире 14 сентября

Наибольшее количество больных за последние сутки зафиксировали в Харьковской области — 269 в сутки, Тернопольской области — 352 и Одесской — 205.

Коронавирус регионах:

  • Винницкая область — 4 844 (+36);
  • Волынская область — 6 353 (+64);
  • Днепропетровская область — 3 342 (+80);
  • Донецкая область — 2 101 (+6);
  • Житомирская область — 4 390 (+98);
  • Закарпатская область — 8 675 (+50);
  • Запорожская область — 2 403 (+56);
  • Ивано-Франковская область — 11 357 (+142);
  • Кировоградская область — 909 (+5);
  • м. Киев — 17 429 (+168);
  • Киевская область — 6 961 (+112);
  • Львовская область — 17 057 (+143);
  • Луганская область — 600 (+14);
  • Николаевская область — 2 051 (+98);
  • Одесская область — 9 687 (+205);
  • Полтавская область — 1 223 (+28);
  • Ровенская область — 10 555 (+86);
  • Сумская область — 2 502 (+101);
  • Тернопольская область — 9 234 (+352);
  • Харьковская область — 12 853 (+269);
  • Херсонская область — 644 (+16);
  • Хмельницкая область — 4 008 (+40);
  • Черновицкая область — 12 252 (+135);
  • Черкасская область — 2 579 (+84);
  • Черниговская область — 2 788 (+74).

статистика коронавірусу 14 вересня

Коронавирус 13 сентября

По состоянию на 13 сентября было выявлено 2 476 новых случаев по статистике коронавируса в Украине. За сутки умерло 30 человек, а выздоровели 547.

В общем в Украине зафиксировали 3 148 смертей, 68 346 пациентов побороли болезнь.

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в Киеве — 17 261, Львовской области — 16 914 и Харьковской — 12 584.

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