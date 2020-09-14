По статистике Минздрава, 14 сентября, в Украине обнаружили 156 797 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19.

В Украине от коронавирусной болезни умерло 3 211 человек, из них 33 за последние сутки. В общем недуг победили 69 543 пациента, 650 — за последние сутки.

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Наибольшее количество больных за последние сутки зафиксировали в Харьковской области — 269 в сутки, Тернопольской области — 352 и Одесской — 205.

Коронавирус регионах:

Винницкая область — 4 844 (+36);

Волынская область — 6 353 (+64);

Днепропетровская область — 3 342 (+80);

Донецкая область — 2 101 (+6);

Житомирская область — 4 390 (+98);

Закарпатская область — 8 675 (+50);

Запорожская область — 2 403 (+56);

Ивано-Франковская область — 11 357 (+142);

Кировоградская область — 909 (+5);

м. Киев — 17 429 (+168);

Киевская область — 6 961 (+112);

Львовская область — 17 057 (+143);

Луганская область — 600 (+14);

Николаевская область — 2 051 (+98);

Одесская область — 9 687 (+205);

Полтавская область — 1 223 (+28);

Ровенская область — 10 555 (+86);

Сумская область — 2 502 (+101);

Тернопольская область — 9 234 (+352);

Харьковская область — 12 853 (+269);

Херсонская область — 644 (+16);

Хмельницкая область — 4 008 (+40);

Черновицкая область — 12 252 (+135);

Черкасская область — 2 579 (+84);

Черниговская область — 2 788 (+74).

Коронавирус 13 сентября

По состоянию на 13 сентября было выявлено 2 476 новых случаев по статистике коронавируса в Украине. За сутки умерло 30 человек, а выздоровели 547.

В общем в Украине зафиксировали 3 148 смертей, 68 346 пациентов побороли болезнь.

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в Киеве — 17 261, Львовской области — 16 914 и Харьковской — 12 584.