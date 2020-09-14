По статистике Минздрава, 14 сентября, в Украине обнаружили 156 797 случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19.
В Украине от коронавирусной болезни умерло 3 211 человек, из них 33 за последние сутки. В общем недуг победили 69 543 пациента, 650 — за последние сутки.
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Наибольшее количество больных за последние сутки зафиксировали в Харьковской области — 269 в сутки, Тернопольской области — 352 и Одесской — 205.
Коронавирус регионах:
- Винницкая область — 4 844 (+36);
- Волынская область — 6 353 (+64);
- Днепропетровская область — 3 342 (+80);
- Донецкая область — 2 101 (+6);
- Житомирская область — 4 390 (+98);
- Закарпатская область — 8 675 (+50);
- Запорожская область — 2 403 (+56);
- Ивано-Франковская область — 11 357 (+142);
- Кировоградская область — 909 (+5);
- м. Киев — 17 429 (+168);
- Киевская область — 6 961 (+112);
- Львовская область — 17 057 (+143);
- Луганская область — 600 (+14);
- Николаевская область — 2 051 (+98);
- Одесская область — 9 687 (+205);
- Полтавская область — 1 223 (+28);
- Ровенская область — 10 555 (+86);
- Сумская область — 2 502 (+101);
- Тернопольская область — 9 234 (+352);
- Харьковская область — 12 853 (+269);
- Херсонская область — 644 (+16);
- Хмельницкая область — 4 008 (+40);
- Черновицкая область — 12 252 (+135);
- Черкасская область — 2 579 (+84);
- Черниговская область — 2 788 (+74).
Коронавирус 13 сентября
По состоянию на 13 сентября было выявлено 2 476 новых случаев по статистике коронавируса в Украине. За сутки умерло 30 человек, а выздоровели 547.
В общем в Украине зафиксировали 3 148 смертей, 68 346 пациентов побороли болезнь.
Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в Киеве — 17 261, Львовской области — 16 914 и Харьковской — 12 584.