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Факты / Украина / Общество

В Украине изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе

Выпускники в 2021 году смогут сдавать Внешнее независимое оценивание и по украинскому языку, так и по языку и украинской литературы. Раньше абитуриенты сдавали украинский язык и литературу как один экзамен.

Выпускники смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять, заявили в Украинском центре оценивания качества образования.

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Ученики смогут самостоятельно выбрать сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.

В Украине изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе

Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе обнародовали на странице рубрики ВНО-2021.

Новые правила ГНА

В Украине с 2021 вводят еще один экзамен для выпускных классов. Школьники будут сдавать обязательный экзамен по математике.

Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации. Ранее выпускникам давали выбор — сдавать историю Украины или математику.

Источник: УЦОКО

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