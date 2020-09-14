В Украине изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе

Выпускники в 2021 году смогут сдавать Внешнее независимое оценивание и по украинскому языку, так и по языку и украинской литературы. Раньше абитуриенты сдавали украинский язык и литературу как один экзамен.
Выпускники смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять, заявили в Украинском центре оценивания качества образования.
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Ученики смогут самостоятельно выбрать сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.
Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе обнародовали на странице рубрики ВНО-2021.
Новые правила ГНА
В Украине с 2021 вводят еще один экзамен для выпускных классов. Школьники будут сдавать обязательный экзамен по математике.
Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации. Ранее выпускникам давали выбор — сдавать историю Украины или математику.
Источник: УЦОКО