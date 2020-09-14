Какие плановые операции и госпитализации разрешены в оранжевой зоне

Несмотря на запрет плановых госпитализаций в больницах оранжевой зоны карантина в Украине, Минздрав определил исключения, при каких хирургическое вмешательство может быть разрешено.

Список в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В частности ограничения оранжевой зоны не будут действовать при:

беременности и родах;

онкозаболеваниях;

наличии неотложных операций (например, аппендицит, спасение человека после ДТП, пожара, тяжелых повреждений).

Степанов добавил, что окончательное решение о проведении той или иной операции принимает врач.

Обновленные зоны карантина в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине, который начал действовать с понедельника, 14 сентября.

Факты ICTV публиковали полный список районов, которые оказались в красной, оранжевой, желтой и зеленой зонах, согласно которым установлен ряд определенных ограничений.

Столица Украины — Киев — оказалась в оранжевой зоне карантина.