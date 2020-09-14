Европейский Союз не признал результаты выборов на территории аннексированного Крыму, поскольку ЕС считает полуостров украинским.

— Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове, который утверждает, что “представляет” Крым и Севастополь, не будет признан ЕС представителями тех территорий, которые являются частью Украины, — говорится в сообщении.

Представительство Евросоюза остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

“Выборы” в Крыму

13 сентября в аннексированом Крыму устроили так называемые дополнительные выборы депутата в российский парламент Крыма, а также депутата Симферопольского городского совета. Дополнительные выборы назначили из-за досрочного прекращения полномочий депутатов, избранных по избирательным округам.

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Аннексия полуострова

16 марта 2014 годана территории АР Крым провели непризнанный мировым сообществом референдум о статусе полуострова, а уже через два дня 18 марта президент РФ Владимир Путин заявил о “включении Крыма в состав РФ”.

Украина, Европейский союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом референдуме.