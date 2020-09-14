За что могут не выпустить за границу из Украины

Причины, по которым вас могут не выпустить из Украины, смотрите в материале Фактов ICTV.

В законодательстве Украины прописаны несколько вариантов невозможности временного пересечения границы государства:

Если лицу известна знает государственная тайна (о сроке действия ограничения предупреждают). Если против вас возбуждено уголовное дело. До завершения его действия или отмены ограничений, вы не можете выезжать за границу. Если человек осужден за уголовное нарушение — до отбытия или отмены наказания. Если гражданин не выполняет решение суда или других соответствующих органов власти. Если человек находится под административным надзором Национальной полиции Украины.

Также запретить выезд за границу могут людям, которые:

Не платят алименты. Уклоняются от военного призыва. Имеют в наличии гражданский иск в суде. Указали ложные сведения о себе.

Как проверить есть ли вы в черном списке на выезд за границу?

Существуют несколько реестров, которые влияют на решение выезда за границу:

Если до сих пор существуют сомнения можно ли вам выезжать за границу, то, чтобы получить ответ, напишите запрос в Администрацию Государственной пограничной службы.

Также, если вы решили ехать за границу, то позаботьтесь о наличии заграничного паспорта. Какие документы нужны для его оформления в Украине, можно посмотреть на сайте Факты ICTV.