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Факты / Lifestyle

За что могут не выпустить за границу из Украины

Причины, по которым вас могут не выпустить из Украины, смотрите в материале Фактов ICTV.

В законодательстве Украины прописаны несколько вариантов невозможности временного пересечения границы государства:

  1. Если лицу известна знает государственная тайна (о сроке действия ограничения предупреждают).
  2. Если против вас возбуждено уголовное дело. До завершения его действия или отмены ограничений, вы не можете выезжать за границу.
  3. Если человек осужден за уголовное нарушение — до отбытия или отмены наказания.
  4. Если гражданин не выполняет решение суда или других соответствующих органов власти.
  5. Если человек находится под административным надзором Национальной полиции Украины.

Также запретить выезд за границу могут людям, которые:

  1. Не платят алименты.
  2. Уклоняются от военного призыва.
  3. Имеют в наличии гражданский иск в суде.
  4. Указали ложные сведения о себе.

Как проверить есть ли вы в черном списке на выезд за границу?

Существуют несколько реестров, которые влияют на решение выезда за границу:

  1. Единый реестр должников алиментов.
  2. Реестр лиц, находящихся в розыске.
  3. Единый государственный реестр судебных решений.
  4. Задолженность по налогам.
  5. Задолженность по штрафам ПДД.
  6. Единый государственный реестр исполнительных производств.

Если до сих пор существуют сомнения можно ли вам выезжать за границу, то, чтобы получить ответ, напишите запрос в Администрацию Государственной пограничной службы.

Также, если вы решили ехать за границу, то позаботьтесь о наличии заграничного паспорта. Какие документы нужны для его оформления в Украине, можно посмотреть на сайте Факты ICTV.

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