За что могут не выпустить за границу из Украины

Причины, по которым вас могут не выпустить из Украины, смотрите в материале Фактов ICTV.
В законодательстве Украины прописаны несколько вариантов невозможности временного пересечения границы государства:
- Если лицу известна знает государственная тайна (о сроке действия ограничения предупреждают).
- Если против вас возбуждено уголовное дело. До завершения его действия или отмены ограничений, вы не можете выезжать за границу.
- Если человек осужден за уголовное нарушение — до отбытия или отмены наказания.
- Если гражданин не выполняет решение суда или других соответствующих органов власти.
- Если человек находится под административным надзором Национальной полиции Украины.
Также запретить выезд за границу могут людям, которые:
- Не платят алименты.
- Уклоняются от военного призыва.
- Имеют в наличии гражданский иск в суде.
- Указали ложные сведения о себе.
Как проверить есть ли вы в черном списке на выезд за границу?
Существуют несколько реестров, которые влияют на решение выезда за границу:
- Единый реестр должников алиментов.
- Реестр лиц, находящихся в розыске.
- Единый государственный реестр судебных решений.
- Задолженность по налогам.
- Задолженность по штрафам ПДД.
- Единый государственный реестр исполнительных производств.
Если до сих пор существуют сомнения можно ли вам выезжать за границу, то, чтобы получить ответ, напишите запрос в Администрацию Государственной пограничной службы.
Также, если вы решили ехать за границу, то позаботьтесь о наличии заграничного паспорта. Какие документы нужны для его оформления в Украине, можно посмотреть на сайте Факты ICTV.