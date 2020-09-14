Украина не планирует строить железную стену с Беларусью — воображаемую или реальную, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, говоря о сроках восстановления контактов со страной, которые пока на паузе.

— Просто те действия, к которым прибегали белорусские власти для подавления протестов — нарушение прав человека, избиение людей и пытки — недопустимы. Не реагировать на эти вещи невозможно. Поэтому мы сказали, что до стабилизации ситуации в Беларуси мы ставим контакты на паузу, — отметил дипломат.

Кулеба отметил, что эта пауза не касается контактов по линии Министерства иностранных дел двух стран, поскольку есть много насущных вопросов, требующих решения.

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Ухудшение отношений Украины с Беларусью

17 августа Украина отозвала своего посла из Минска для консультаций из-за того, что Беларусь передача России задержанных наемников ЧВК Вагнера.

В МИД заявили, что это нанесло тяжелый удар двусторонним отношениям.

Однако уже 7 сентября посол Игорь Кизим вернулся в Минск, но официальные контакты между странами пока на паузе.

При пересечении границы между дипломатом и белорусскими пограничниками возник конфликт.

Кизима попросили открыть багажник, хотя его авто не должны осматривать без веских причин. Посол считает действия пограничников провокацией.