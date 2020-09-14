Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

Стратегию национальной безопасности утвердил президент Владимир Зеленский.

Документ определяет основные направления государственной политики в сфере безопасности, говорится в сообщении Офиса президента.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

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Документ опирается на такие принципы государственной политики:

сдерживания — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость — способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие — развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США.

Приоритетами национальных интересов определены:

отстаивания независимости и суверенитета;

восстановление территориальной целостности;

развитие человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

В стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.

Мир в Донбассе

Самое долгое перемирие за шесть лет российско-украинской войны завершилось после убийства снайпером украинского военного.

Президент Владимир Зеленский обещал добиться мира. Но вопрос, который все чаще возникает в украинском обществе: какой цене и на чьих условиях.

Попытки Банковой согласовать формулу Штайнмайера, разрешение российским наемникам инспектировать украинские позиции — это довольно четкие сигналы Кремлю.