Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

Стратегию национальной безопасности утвердил президент Владимир Зеленский.
Документ определяет основные направления государственной политики в сфере безопасности, говорится в сообщении Офиса президента.
Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
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Документ опирается на такие принципы государственной политики:
- сдерживания — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
- устойчивость — способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
- взаимодействие — развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США.
Приоритетами национальных интересов определены:
- отстаивания независимости и суверенитета;
- восстановление территориальной целостности;
- развитие человеческого капитала;
- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- европейская и евроатлантическая интеграция.
В стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом.
Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
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