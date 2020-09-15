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Факты / Украина / Общество

2 905 за сутки — в Украине почти 160 тыс. больных Covid-19

В Украине резкий рост количества больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 2 905 новых случаев Covid-19.

Всего, по состоянию на 15 сентября, в Украине 159 702 больных коронавирусом.

За сутки умерло 53 украинца, в общем 3 264 человек. Выздоровело 1 267 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Среди антилидеров — Тернопольская область (390), Харьковская область (306), Одесская область (306) и Киев (285).

Коронавирус в Украине 15 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая обл — 4 887 (+43);
  • Волынская обл — 6 428 (+75);
  • Днепропетровская обл — 3 430 (+88);
  • Донецкая обл — 2 154 (+53);
  • Житомирская обл — 4 470 (+80);
  • Закарпатская обл — 8 756 (+81);
  • Запорожская обл — 2 503 (+100);
  • Ивано-Франковская обл — 11 510 (+153);
  • Кировоградская обл — 929 (+20);
  • Киев — 17 714 (+285);
  • Киевская обл — 7 079 (+118);
  • Львовская обл — 17 243 (+186);
  • Луганская обл — 620 (+20);
  • Николаевская обл — 2 114 (+63);
  • Одесская обл — 9 993 (+306);
  • Полтавская обл — 1 253 (+30);
  • Ровенская обл — 10 635 (+80);
  • Сумская обл — 2 553 (+51);
  • Тернопольская обл — 9 624 (+390);
  • Харьковская обл — 13 160 (+307);
  • Херсонская обл — 661 (+17);
  • Хмельницкая обл — 4 058 (+50);
  • Черновицкая обл — 12 394 (+142);
  • Черкасская обл — 2 688 (+109);
  • Черниговская обл — 2 846 (+58).

Как соблюдают самоизоляцию в регионах:

  • Львов – 18,32%;
  • Киев – 17,85%;
  • Черновцы – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавірус в Україні 14 вересня

14 сентября в Украине несколько уменьшился суточный прирост количества новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19, в общем 156 797.

Также уменьшился показатель смертности — умерло 33 человека. Излечилось 650 пациентов.

Больше всего фиксировали больных на Харьковщине (269), Тернопольской (352) и Одесской области (205).

Источник: СНБО

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