Коронавирус в Украине 15 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине резкий рост количества больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 2 905 новых случаев Covid-19.
Всего, по состоянию на 15 сентября, в Украине 159 702 больных коронавирусом.
За сутки умерло 53 украинца, в общем 3 264 человек. Выздоровело 1 267 пациентов.
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Среди антилидеров — Тернопольская область (390), Харьковская область (306), Одесская область (306) и Киев (285).
Коронавирус в регионах:
- Винницкая обл — 4 887 (+43);
- Волынская обл — 6 428 (+75);
- Днепропетровская обл — 3 430 (+88);
- Донецкая обл — 2 154 (+53);
- Житомирская обл — 4 470 (+80);
- Закарпатская обл — 8 756 (+81);
- Запорожская обл — 2 503 (+100);
- Ивано-Франковская обл — 11 510 (+153);
- Кировоградская обл — 929 (+20);
- Киев — 17 714 (+285);
- Киевская обл — 7 079 (+118);
- Львовская обл — 17 243 (+186);
- Луганская обл — 620 (+20);
- Николаевская обл — 2 114 (+63);
- Одесская обл — 9 993 (+306);
- Полтавская обл — 1 253 (+30);
- Ровенская обл — 10 635 (+80);
- Сумская обл — 2 553 (+51);
- Тернопольская обл — 9 624 (+390);
- Харьковская обл — 13 160 (+307);
- Херсонская обл — 661 (+17);
- Хмельницкая обл — 4 058 (+50);
- Черновицкая обл — 12 394 (+142);
- Черкасская обл — 2 688 (+109);
- Черниговская обл — 2 846 (+58).
Как соблюдают самоизоляцию в регионах:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавірус в Україні 14 вересня
14 сентября в Украине несколько уменьшился суточный прирост количества новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19, в общем 156 797.
Также уменьшился показатель смертности — умерло 33 человека. Излечилось 650 пациентов.
Больше всего фиксировали больных на Харьковщине (269), Тернопольской (352) и Одесской области (205).