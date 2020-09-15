Коронавирус в Украине 15 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине резкий рост количества больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 2 905 новых случаев Covid-19.

Всего, по состоянию на 15 сентября, в Украине 159 702 больных коронавирусом.

За сутки умерло 53 украинца, в общем 3 264 человек. Выздоровело 1 267 пациентов.

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Среди антилидеров — Тернопольская область (390), Харьковская область (306), Одесская область (306) и Киев (285).

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл — 4 887 (+43);

Волынская обл — 6 428 (+75);

Днепропетровская обл — 3 430 (+88);

Донецкая обл — 2 154 (+53);

Житомирская обл — 4 470 (+80);

Закарпатская обл — 8 756 (+81);

Запорожская обл — 2 503 (+100);

Ивано-Франковская обл — 11 510 (+153);

Кировоградская обл — 929 (+20);

Киев — 17 714 (+285);

Киевская обл — 7 079 (+118);

Львовская обл — 17 243 (+186);

Луганская обл — 620 (+20);

Николаевская обл — 2 114 (+63);

Одесская обл — 9 993 (+306);

Полтавская обл — 1 253 (+30);

Ровенская обл — 10 635 (+80);

Сумская обл — 2 553 (+51);

Тернопольская обл — 9 624 (+390);

Харьковская обл — 13 160 (+307);

Херсонская обл — 661 (+17);

Хмельницкая обл — 4 058 (+50);

Черновицкая обл — 12 394 (+142);

Черкасская обл — 2 688 (+109);

Черниговская обл — 2 846 (+58).

Как соблюдают самоизоляцию в регионах:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавірус в Україні 14 вересня

14 сентября в Украине несколько уменьшился суточный прирост количества новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 462 больных с Covid-19, в общем 156 797.

Также уменьшился показатель смертности — умерло 33 человека. Излечилось 650 пациентов.

Больше всего фиксировали больных на Харьковщине (269), Тернопольской (352) и Одесской области (205).